Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θα ανακοινωθεί και επισήμως ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια θα αρχίσει τη δουλειά.

Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Ισπανό προπονητή που θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς οι ετήσιες αποδοχές του θα είναι στα 4 εκατ. ευρώ.

Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ και στη συνέχεια η επίσημη παρουσίαση του Μπενίτεθ, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει το Σάββατο (25/10) και την επόμενη μέρα θα κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Μαζί με τον Μπενίτεθ ήρθαν στην ΑΘήνα και οι συνεργάτες του και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για νέο ξεκίνημα, έχοντας στον πάγκο του έναν προπονητή που δούλεψε σε κάποιες από τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη, έχοντας κατακτήσει Champions League, Europa League και κύπελλο UEFA.