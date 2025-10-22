Με κοινή ανακοίνωσή τους η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές τονίζουν ότι δεν είναι θετικές στο ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Ισραήλ για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague οι Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι δύο ομάδες του Ισραήλ ζήτησαν από τη λίγκα να παίζουν στη χώρα τους τα εντός έδρας ματς, με τις Φενέρ και Εφές να διαφωνούν και να εκφράζουν την ανησυχία τους στη συζήτηση που έγινε. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι δεν έγινε καμία ψηφοφορία για το θέμα.

Η κοινή ανακοίνωση των δύο τουρκικών ομάδων αναφέρει τα εξής…

«Υπάρχουν αναφορές στην EuroLeague ότι οι ισραηλινές ομάδες ενδέχεται να παίξουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Στην άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της EuroLeague στις 21 Οκτωβρίου 2025, έγιναν αξιολογήσεις σχετικά με τους αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Παρόλο που το δελτίο τύπου της EuroLeague μετά τη συνάντηση και οι δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της EuroLeague, Παούλιους Μοτιέγουνας, προς τον Τύπο ανέφεραν ότι όλα τα μέλη είχαν ενεργήσει με ομόφωνη συναίνεση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν διεξήχθη ψηφοφορία στη συνάντηση. Ελήφθη μόνο απόφαση για την παρακολούθηση του θέματος. Η Αναντολού Εφές και η Φενέρμπαχτσε εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις για το θέμα και εξέφρασαν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για το πιθανό αποτέλεσμα σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση.

Οι συζητήσεις μας σχετικά με αυτό το θέμα με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τη διοίκηση της EuroLeague βρίσκονται σε εξέλιξη. Οποιεσδήποτε εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό.

Παρουσιάζουμε αυτές τις πληροφορίες στους οπαδούς του μπάσκετ».