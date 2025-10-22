Ο Ολυμπιακός είχε την υποστήριξη 3.500 φιλάθλων στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η ΠΑΕ τούς ευχαρίστησε με ανάρτησή της στα social media.

Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ηττήθηκαν με 6-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τους αντιπάλους τους που είναι και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και τον Ελβετό διαιτητή Ουρς Σνάιντερ.

Ήταν όμως, παράλληλα, και μια βραδιά στην οποία η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε και πάλι τη δυναμική υποστήριξη των οπαδών της, καθώς ήταν 3.500 αυτοί που βρέθηκαν στις εξέδρες του Μονζουίκ και έδωσαν τη δική τους… μάχη.

Με ανάρτησή της, λοιπόν, στα social media, η ΠΑΕ φρόντισε να τους ευχαριστήσει, ανεβάζοντας βίντεο από την εξέδρα και γράφοντας: «Πάντα δίπλα μας, πάντα ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε!».