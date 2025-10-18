Με γκολ του Τζόλη στο 77ο λεπτό η Κλαμπ Μπριζ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Λέουβεν και έπιασε, με παιχνίδι περισσότερο, την Ουνιόν Σεν Ζιλουάν στην 1η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Βελγίου.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν για ακόμη μία φορά πρωταγωνιστής για την ομάδα του καθώς με σουτ εντός περιοχής, στο 77ο λεπτό, έδωσε τη λύση κόντρα στη Λέουβεν γράφοντας το 0-1.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι που έγινε για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την Κλαμπ Μπριζ να ισοβαθμεί πλέον, έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο, με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Τζόλης μετράει 7 γκολ και 8 ασίστ τη φετινή σεζόν, με την Κλαμπ Μπριζ να αναμετράται σε λίγα 24ωρα με τη Μπάγερν Μονάχου για το Champions League.