Η ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ για τη διαιτησία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μπαρτσελόνα έχει ως συνέπεια να τιμωρηθεί με πρόστιμο από τη Euroleague.

Οι «πράσινοι» είχαν ηττηθεί από τους Καταλανούς στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και είχαν παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία ο Αμερικανός γκαρντ φρόντισε να εκφράσει και μέσω των social media.

Ο Γκραντ είχε κοινοποιήσει μια ανάρτηση φίλου του Παναθηναϊκού που διαμαρτυρόταν για τις αποφάσεις των διαιτητών, σχολιάζοντάς τη με το εξής μήνυμα: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (σ.σ. οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να γίνεται προσωπικό».

Ανάρτηση που δεν άρεσε στους ανθρώπους της Euroleague, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ στον Γκραντ.

«Ο κ. Τζέριαν Γκραντ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία που σχετίζονται με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, ​​βάσει του άρθρου 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.