Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο Six Kings Slam μετά την ήττα του με 2-0 από τον Γιανίκ Σίνερ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως… τα έβαψε μαύρα και ο λόγος είναι καθαρά οικονομικός.

Το Six Kings Slam είναι το πιο πλούσιο τουρνουά του τένις και κάθε αθλητής που πήρε μέρος σε αυτό εξασφάλισε 1,5 εκατ. δολάρια ως μπόνους συμμετοχής. Αυτό, επομένως, είναι το ποσό που έβαλε στον λογαριασμό του ο Έλληνας τενίστας μετά την ήττα του από τον Σίνερ.

Μια ήττα που ήρθε έπειτα από έναν αγώνα που διήρκεσε 75 λεπτά, πράγμα που σημαίνει πως ο Τσιτσιπάς κέρδισε 20.000 δολάρια για κάθε λεπτό κόντρα στον Ιταλό. Ποσό, πάντως, που δεν αποτελεί ρεκόρ καθώς τον ξεπέρασε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος επίσης ηττήθηκε με 2-0 από τον Τέιλορ Φριτζ.

Αυτός ο αγώνας διήρκεσε 59 λεπτά, άρα ο Ζβέρεφ κέρδισε 25.424 δολάρια για κάθε λεπτό στον μοναδικό αγώνα που έδωσε στο Six Kings Slam. Όσο για το μπόνους στον τενίστα που θα κατακτήσει το τουρνουά, φτάνει στα 6 εκατ. δολάρια.