Η ενίσχυση των εκστρατειών εμβολιασμού εναντίον του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (VPH στα γαλλικά, HPV στα αγγλικά) σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα επέτρεψε να αποφευχθούν πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι εξαιτίας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI).

«Πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι εξαιτίας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αποφεύχθηκαν και περίπου 86 εκατομμύρια νέα κορίτσια είναι πλέον προστατευμένα από την κυριότερη αιτία αυτού του καρκίνου, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβλήθηκε για τρία χρόνια από την GAVI (…) και τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα», ανέφερε η συμμαχία σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI).

Η επικεφαλής της Gavi, Σάνια Νίσταρ, απέδωσε το επίτευγμα στον «απίστευτο βαθμό δέσμευσης» που έδειξαν κράτη και οργανισμοί, βοηθώντας να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας των 86 εκατ. κοριτσιών.

Η πρόοδος είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Αφρική, όπου η κάλυψη εμβολιασμού αυξήθηκε από μόλις 4% το 2014 σε 44% στο τέλος του 2024, ποσοστό που ξεπερνά ακόμη και την Ευρώπη (38%).

Η Gavi αξιοποίησε οικονομίες κλίμακας ώστε να μειώσει δραστικά τις τιμές των εμβολίων και να τα διαθέσει σε περίπου 50 φτωχότερες χώρες. «Οι δεσμεύσεις των παρασκευαστών να επενδύσουν στα εμβόλια HPV είχαν ως αποτέλεσμα η τιμή στις χώρες που υποστηρίζει η Gavi να διαμορφωθεί μεταξύ 2,90 και 5,18 δολαρίων ανά δόση, έναντι 100 δολαρίων ή και περισσότερο αλλού», σημείωσε ο οργανισμός.

«Αυτή η συλλογική προσπάθεια οδηγεί σε τεράστια παγκόσμια πρόοδο προς την εξάλειψη ενός από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους για τις γυναίκες», πρόσθεσε η Νίσταρ, υπογραμμίζοντας όμως ότι μια γυναίκα εξακολουθεί να χάνει τη ζωή της από τη νόσο κάθε δύο λεπτά.

Το 2022, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υιοθέτησε επίσημα μονοδοσικό σχήμα εμβολιασμού, αντί του προηγούμενου δύο δόσεων, επιτρέποντας έτσι τον εμβολιασμό διπλάσιου αριθμού κοριτσιών με τα διαθέσιμα αποθέματα.