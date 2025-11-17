Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας προχώρησαν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και καθοριστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση που κάνουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το πέρας της στρατιωτικής άσκησης «Αίσιος Οιωνός 2025». Η τετραήμερη άσκηση που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στον Έβρο είχε κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με όλες τις προηγούμενες: Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν μη επανδρωμένα συστήματα σε ολοκληρωμένο πολεμικό σενάριο από τον Ελληνικό Στρατό. Ειδικότερα, ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν drones, anti-drones, FPV συστήματα, UCAV και περιφερόμενα πυρομαχικά με πραγματικούς επιχειρησιακούς όρους, επιτρέποντας στους επιτελείς να δουν στην πράξη πώς τέτοια μέσα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Η άσκηση αποτέλεσε ταυτόχρονα και ένα μεγάλο εργαστήριο αμυντικής καινοτομίας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) έφεραν για πρώτη φορά σε κοινή αξιολόγηση 37 ελληνικές εταιρείες – πολλές από αυτές νεοφυείς – που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων συστημάτων. Τα προϊόντα τους δοκιμάστηκαν όχι σε αίθουσες παρουσίασης, αλλά σε πραγματικές συνθήκες, μπροστά σε ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία είχαν την ευκαιρία να δουν πώς αποδίδουν τα συστήματα υπό πίεση, με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που έχει ένα ζωντανό επιχειρησιακό σενάριο.

Στην πράξη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα προχωρήσουν τώρα σε μια ουσιαστική αξιολόγηση όλων όσων παρουσιάστηκαν. Κάποια από τα συστήματα αναμένεται να εγκριθούν, κάποια να απορριφθούν, ενώ για άλλα θα ζητηθούν βελτιώσεις. Αυτή η διαδικασία, κάτι που μέχρι σήμερα στην Ελλάδα συνέβαινε αποσπασματικά, σχεδιάζεται πλέον να γίνει μόνιμος θεσμός, ώστε κάθε τεχνολογική πρόταση που παρουσιάζεται ως «ώριμη» να δοκιμάζεται στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο θα μπορεί να βλέπει ρεαλιστικά ποια συστήματα αξίζουν επένδυση σε χρόνο και χρήμα, και σε ποια σημεία πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις για αναβάθμιση.

Δόθηκε σε όσους συμμετείχαν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του «νέου πεδίου» στο οποίο κινούνται οι σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες

Κατά την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, όπου παρέστη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, δόθηκε σε όσους συμμετείχαν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του «νέου πεδίου» στο οποίο κινούνται οι σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες. Παρουσιάστηκαν επιθετικά UCAV, FPV drones που κυριαρχούν πλέον στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς και τα λεγόμενα drones-καμικάζι, που λειτουργούν ως αναλώσιμα περιφερόμενα πυρομαχικά και έχουν σχεδιαστεί για χρήση και εκπαίδευση από τις ελληνικές δυνάμεις.

Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της άσκησης ήταν η παρουσία της Κινητής Μονάδας Παραγωγής Drones. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο κοντέινερ, το οποίο μπορεί να στηθεί κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης και να παράγει άμεσα drones με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών. Η λογική μιας τέτοιας μονάδας είναι απλή: όταν τα drones καταναλώνονται σε τεράστιους αριθμούς – όπως συμβαίνει καθημερινά στην Ουκρανία, όπου Ουκρανία και Ρωσία παράγουν εκατομμύρια τέτοια μέσα τον χρόνο – χρειάζεται ένας μηχανισμός συνεχούς και γρήγορης αναπλήρωσης. Η δυνατότητα παραγωγής «στο πεδίο» αλλάζει τα επιχειρησιακά δεδομένα και μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο που μεσολαβεί από την κατασκευή μέχρι τη χρήση. Κλείνοντας την άσκηση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η χώρα «μπήκε πια στη νέα εποχή» όχι απλώς δειλά, αλλά με αποφασιστικότητα. Τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, συνεχίζοντας να προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία – κάτι που, όπως είπε, στον Έβρο και στη Θράκη έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η πρώτη αποτίμηση της άσκησης δείχνει αν μη τι άλλο πως το «Αίσιος Οιωνός 2025» δεν ήταν μια ακόμη προγραμματισμένη στρατιωτική δραστηριότητα, αλλά ένα πραγματικό σημείο καμπής για τα μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα.