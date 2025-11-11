Όλα είναι έτοιμα στο πεδίο ασκήσεων και βολής «Αετός», κοντά στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα διεξαχθεί η μεσαίας κλίμακας άσκηση μετά στρατευμάτων «Αίσιος Οιωνός 2025» στην οποία θα ενσωματωθούν νέα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται για πρώτη φορά κι αυτά που αφορούν τα εγχώρια drones και anti-drones.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την ερχόμενη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, , θα διεξαχθεί η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης, η οποία σχεδιάζεται και διευθύνεται από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης, με συμμετοχή μονάδων από την 1η Στρατιά, πτητικά μέσα της Αεροπορίας Στρατού και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και προσωπικού από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Το σενάριο της άσκησης προβλέπει μια επιθετική ενέργεια υποτιθέμενου εχθρού εντός ελληνικού εδάφους. Οι ελληνικές δυνάμεις τον εφελκύουν σε προσχεδιασμένη περιοχή, όπου έχουν δημιουργήσει τακτικό πλεονέκτημα, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν σε αντεπίθεση. Με συνδυασμένη δράση τεθωρακισμένων, πυροβολικού, επιθετικών ελικοπτέρων και υποστήριξης από την Πολεμική Αεροπορία, επιχειρείται η εξουδετέρωση του εχθρού και η πλήρης αποκατάσταση του εθνικού χώρου.

Στο πλαίσιο της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Marder 1A3 και τα τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Μ1117, ενώ θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού, αρμάτων μάχης και όλμων. Παράλληλα, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν προσβολές στόχων με Τερματική Καθοδήγηση Πυρών από εξειδικευμένο προσωπικό Joint Terminal Attack Controller (JTAC). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ρίψεις αλεξιπτωτιστών και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV), προσομοιώνοντας συνθήκες σύγχρονης μάχης.

Η επιλογή της ονομασίας «Αίσιος Οιωνός» δεν είναι τυχαία. Η άσκηση αυτή θεωρείται σημείο μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο, όπου η τεχνολογία κατέχει κεντρικό ρόλο. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια από τις συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση προσαρμογή στα νέα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολέμου, όπου τα drones, τα συστήματα αντιμετώπισής τους και η δικτυοκεντρική διοίκηση επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση των επιχειρήσεων.

Έτσι, πέρα από τα ήδη γνωστά συστήματα όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη HERON, τα θωρακισμένα Μ1117, τα πυραυλικά SPIKE NLOS, το σύστημα anti-drone «Κένταυρος», το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης «Υπερίων», τα drones S-100 που θα φέρουν οι φρεγάτες Belh@rra, το ελληνικό πρόγραμμα «Αρχύτας» και τα τετρακόπτερα A900 του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της άσκησης θα παρουσιαστούν επιπλέον συστήματα που μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει γνωστά.

Η αποκάλυψη αυτών των συστημάτων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει τονίσει την ανάγκη στενής συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, μέσω της Διεύθυνσης Καινοτομίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στην άσκηση λοιπόν θα υπάρχει και παρουσία ελληνικών εταιρειών, οι οποίες θα επιδείξουν μη επανδρωμένα αεροχήματα και περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions), δείχνοντας στην πράξη ότι η Ελλάδα όχι μόνο αξιοποιεί τεχνολογία, αλλά σταδιακά αρχίζει και να την παράγει.

Με αυτόν τον τρόπο, η «Αίσιος Οιωνός – 25» δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά μια σαφή ένδειξη του πώς ο ελληνικός στρατός επαναπροσδιορίζει το δόγμα αποτροπής, εκσυγχρονίζει τα μέσα του και ενισχύει τον βιομηχανικό του βραχίονα. Όπως τονίζουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για μία άσκηση που συνδυάζει τον επιχειρησιακό ρεαλισμό με την τεχνολογική εξέλιξη, δείχνοντας το πεδίο όπου θα κριθούν οι ισορροπίες του μέλλοντος.