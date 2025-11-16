Ο 40χρονος Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την Κύπρο ανέβηκε στη σκηνή του The Voice με έναν ιδιαίτερο λόγο: την παρότρυνση της 6χρονης κόρης του, Έλενας.

Όπως αποκάλυψε, στα νεανικά του χρόνια αναγκάστηκε να παίξει μουσική στον δρόμο για να στηρίξει την οικογένειά του όταν ο πατέρας του αρρώστησε. Με τον καιρό, η ζωή τον απομάκρυνε από την μουσική, όμως η κόρη του τον έκανε να επιστρέψει.

Η επιλογή του να δοκιμάσει ξανά στάθηκε σωστή· με το τραγούδι «Ακόμα Μία» έκανε και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει ότι αυτό το ύφος λείπει από τη δισκογραφία.

Παρότι η μικρή Έλενα έχει αγαπημένο coach, ο Κωνσταντίνος αποφάσισε μόνος του και επέλεξε την Έλενα Παπαρίζου, η οποία χάρηκε ιδιαίτερα. Όταν όμως αποκάλυψε πως ο αγαπημένος της κόρης του είναι ο Χρήστος Μάστορας, εκείνος δεν έκρυψε την… πικρία του, λέγοντας χαριτολογώντας: «Έλα ρε συ…».