Οι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, οι τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα και η κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 17/11. Ιsχυροί νότιοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, και στη Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Ανατολική Στερεά και στη Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), από 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), από 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, από 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.