Την δική του τύχη στο The Voice θέλησε να κυνηγήσει ο 45χρονος Θοδωρής, το βράδυ της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο εισαγωγικό του βίντεο, πρόκειται για τον αδελφό γνωστού τραγουδιστή. “Είμαι ο αδελφός του Γιώργου Βελισσάρη, τον ακολουθώ στα πανηγύρια, η αδελφή μου, επίσης, είναι παραδοσιακή τραγουδίστρια και ασχολούμαι και γω με την παραδοσιακή μουσική”.

“Η αγάπη για την παραδοσιακή μουσική ήρθε μέσα από τα ακούσματα και τα βιώματα, επηρεασμένος σίγουρα και από τα αδέλφια μου. Το όνειρο μου είναι να μεταλαμπαδεύσω την παραδοσιακή μουσική στο εξωτερικό, στην ομογένεια και σίγουρα ανά την Ελλάδα” τόνισε αρχικά ο 45χρονος διαγωνιζόμενος του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.

“Μέσα από το The Voice θέλω να πάρω εμπειρίες, να δοκιμάσω τον εαυτό μου και να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Θοδωρής για να ανέβει με το κομμάτι “Τα μανταλάκια” στη σκηνή και να προσπαθήσει να κερδίσει τους coaches με τις φωνητικές του δυνατότητες.

Για την ιστορία του The Voice, ωστόσο, ο αδελφός του Γιώργου Βελισσάρη δεν κατάφερε να “γυρίσει” καμία καρέκλα με την ερμηνεία του με αποτέλεσμα να τελειώσει πρόωρα το ταξίδι του στον διαγωνισμό.