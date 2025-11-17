«Καταιγισμός» αιτήσεων καταγράφεται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους δικαιούχους να σπεύδουν για να εξασφαλίσουν το επίδομα που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας. Μόλις μία εβδομάδα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 550.000, με πάνω από το 70% να αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για να υποβάλουν αίτηση, ενώ πριν τα Χριστούγεννα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους η προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που έλαβαν την περίοδο 2024-2025. Παρά την απλότητα της διαδικασίας, τα λάθη παραμονεύουν και μπορεί να στερήσουν το επίδομα από χιλιάδες νοικοκυριά.

Ειδικότερα, τα νοικοκυριά θα πρέπει να προσέξουν τα εξής: