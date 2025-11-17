Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Γεννάδιος, Γενάδιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Άγιοι Γεννάδιος και Μάξιμος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Γεννάδιος Α΄ διατέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 458 έως το 471 μ.Χ., διαδεχόμενος τον Ανατόλιο. Υπήρξε λόγιος ιεράρχης και προηγουμένως πρεσβύτερος της Αγίας Σοφίας. Διακρίθηκε για την αυστηρότητα, την ταπεινότητα και το ορθόδοξο φρόνημά του. Εργάστηκε σημαντικά για την επιστροφή αιρετικών στην Ορθοδοξία και φρόντισε ώστε οι ιερείς να είναι άριστα καταρτισμένοι στην Αγία Γραφή. Επί Γενναδίου θεσπίστηκε η υποχρεωτική αργία της Κυριακής, ενώ ο ίδιος καταπολέμησε τη χρηματική χειροτονία και αγωνίστηκε για την κάθαρση των ηθών. Εκοιμήθη το 471 μ.Χ, αφήνοντας παράδειγμα αληθινού ποιμενάρχη που υπηρέτησε με πίστη και ζήλο την Εκκλησία.​

Για τον Πατριάρχη Μάξιμο, θεωρείται ότι πρόκειται για τον Μάξιμο Γ΄ (1476–1482 μ.Χ.), Πελοποννήσιο στην καταγωγή. Ο Μάξιμος επέδειξε ποιμαντική αφοσίωση, εργαζόμενος ακατάπαυστα για τη βελτίωση των ηθών και τη διδασκαλία του λαού με θείες ομιλίες κάθε Κυριακή. Η ποιμαντορία του διακρίθηκε για τη φιλανθρωπία και ταπεινότητα, ιδιότητες που τον καθιέρωσαν στη μνήμη της Εκκλησίας ως παράδειγμα αρχιερατικής ζωής και διακονίας.

