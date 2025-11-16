Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι θα μπορούσε να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανοίγοντας έναν πιθανό διπλωματικό δρόμο καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με την άφιξη του πιο προηγμένου αμερικανικού αεροπλανοφόρου, USS Gerald R. Ford.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι θεωρεί πως η Βενεζουέλα θα ήθελε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ή το πώς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι επαφές.

Η δήλωση έρχεται τη στιγμή που η διοίκηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει σειρά στρατιωτικών επιθέσεων σε πλοία που υποτίθεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά. Η άφιξη του αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων, όπως ανακοίνωσε το Ναυτικό, σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας, την οποία η διοίκηση περιγράφει ως αντιναρκωτική επιχείρηση, αλλά που πολλοί αναλυτές εκλαμβάνουν ως πίεση προς τον Μαδούρο.

Η άφιξη του αεροπλανοφόρου συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση της τελευταίας θανατηφόρας επίθεσης του στρατού σε μικρό σκάφος που φέρεται να μετέφερε παράνομα ναρκωτικά, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε διεθνή ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού και είχε ως αποτέλεσμα τρεις νεκρούς

Πάντως η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» καρτέλ με επικεφαλής, κατ’ αυτήν, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων»), καθώς και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.