Η επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ελλάδα, σηματοδότησε μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Κιέβου, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας, ιδίως στο πεδίο της ενέργειας.

Η επιλογή της Ελλάδας ως αφετηρίας της ευρωπαϊκής περιοδείας του Ουκρανού προέδρου με επόμενους σταθμούς τη Γαλλία και την Ισπανία, δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτύπωσε την ισχυρή θέση που έχει πλέον η χώρα μας ως ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες εντάσσονται σε μια στρατηγική που ξεκίνησε με τις συμφωνίες του Ζαππείου για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ο στόχος είναι η σταδιακή απεξάρτηση της Ουκρανίας και, κατ’ επέκταση, της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, μέσω της αξιοποίησης των ελληνικών υποδομών και του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου. Αυτή η νέα ενεργειακή αρτηρία, που ξεκινά από τον νότο—την Αλεξανδρούπολη—και καταλήγει στον βορρά—την Οδησσό—ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.

Αλεξανδρούπολη: Το Νέο Ενεργειακό Κέντρο

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης παίζει ρόλο-κλειδί στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η λειτουργία του τερματικού σταθμού LNG και οι νέες διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και την Ουκρανία, μετατρέπουν την περιοχή σε βασική πύλη εισόδου ενεργειακών πόρων προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πάροχος ενεργειακής ασφάλειας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και άλλες χώρες.

Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος

Η ενεργοποίηση του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου σημαίνει πρακτικά ότι η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, μειώνοντας τον κίνδυνο ενεργειακού εκβιασμού από τρίτες χώρες. Η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Neftogaz για την προμήθεια φυσικού αερίου εγγυάται την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ουκρανίας, ιδίως ενόψει του δύσκολου χειμώνα, ενώ η συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Ucranico Energy για έργα αντλησιοταμίευσης συμβάλλει στη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η Διεθνής Διάσταση και ο ρόλος των ΗΠΑ

Η παρουσία της πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στις υπογραφές των συμφωνιών υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσινγκτον στη μετατροπή της Ελλάδας σε βασικό διαμετακομιστικό κόμβο αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ στηρίζουν ενεργά την προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης της περιοχής από το ρωσικό αέριο, – κάτι που διεφάνη και χθες στο Μέγαρο Μαξίμου – προωθώντας ταυτόχρονα τα δικά τους οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση και τις αναβαθμισμένες υποδομές της, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο αναφοράς για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Ενεργειακή Σταθερότητα, Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια

Η στρατηγική αξιοποίηση των ενεργειακών υποδομών και η επέκταση των διεθνών συνεργασιών έχουν ως αποτέλεσμα τη θωράκιση της χώρας έναντι ενεργειακών κρίσεων και διακυμάνσεων. Η Ελλάδα πλέον συμβάλλει αποφασιστικά στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε όλα τα επίπεδα: από πάροχο ενέργειας έως αρωγό της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

Η ιστορικής σημασίας επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα επισφράγισε την αναγνώριση της Ελλάδας ως βασικού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, οι υποδομές της Αλεξανδρούπολης, η σύμπλευση με τις ΗΠΑ και η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ουκρανία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλός παρατηρητής, αλλά πρωταγωνιστής στη νέα ενεργειακή γεωπολιτική της περιοχής. Αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας, προϊόν συστηματικής δουλειάς και στρατηγικών συμμαχιών, προσφέρει απτά οφέλη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία.