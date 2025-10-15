Σενάριο που κυκλοφόρησε ήθελε τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για τον Ράφα Μπενίτεθ, η ΠΑΕ όμως έσπευσε να διαψεύσει τα πάντα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι έχουν μπροστά τους το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, συνεχίζουν με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και σενάρια για πρόσληψη ξένου προπονητή.

Το τελευταίο που κυκλοφόρησε θέλει τον Παναθηναϊκό, έπειτα από υπόδειξη του Φράνκο Μπαλντίνι, να ενδιαφέρεται για τον Μπενίτεθ, ο οποίος είναι ελεύθερος από τον Μάρτιο του 2024, όταν και αποχώρησε από τη Θέλτα.

Από τότε το όνομα του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος έχει βαρύ βιογραφικό, έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, όπως για παράδειγμα η ΑΕΚ, η οποία φερόταν να είναι σε επαφές μαζί του πριν συμφωνήσει τελικά με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός διαψεύδει το σενάριο για τον Μπενίτεθ.