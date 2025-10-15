Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο παιχνίδι του στη «διαβολοβδομάδα».

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00) στο Βελιγράδι.

Στο χαμένο παιχνίδι με την Εφές οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Παπανικολάου, Χολ, Λι, Αντετοκούνμπο, Νετζήπογλου και Λαρεντζάκης συνέθεσαν τη 12άδα με τον τελευταίο να μην χρησιμοποιείται καθόλου.