Η Τρίτη 14 Οκτωβρίου ήταν η ημερομηνία κλειδί για τη μονιμοποίησή του Χρήστου Κόντη στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Και βάσει… συμβολαίων! Όταν ο Κόντης συμφωνούσε στις 18 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Αλαφούζο προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρούι Βιτόρια, έχοντας μαζί του 5μελές σταφ, ουσιαστικά υπέγραψε «διπλό» συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2026 αλλά με έναν σημαντικό αστερίσκο που έκανε την… διαφορά.

Η D-Day για τον Χρήστο Κόντη, η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου για τον πάγκο του Τριφυλλιού, τι προβλέπει το νέο συμβόλαιο που είναι πλέον σε ισχύ και οι πληροφορίες για τους Ρεμπρόφ και Λουτσέσκου. Διαβάστε στο Sportdog.gr