Ο Νεϊμάρ είναι πιθανό να σμίξει ξανά με τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες, το θρυλικό «MSN» στην επίθεση της Μπαρτσελόνα, που έκανε θραύση στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πριν ο Βραζιλιάνος αποφασίσει να φύγει το 2017 από τη Βαρκελόνη με προορισμό τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν! Όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», που επικαλείται πηγές κοντά στον Ντέβιντ Μπέκαμ, η Ιντερ Μαϊάμι αναμένεται να γίνει ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Νεϊμάρ, ο οποίος στο τέλος Δεκεμβρίου μένει ελεύθερος από τη Σάντος.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος σταρ είχε επιστρέψει στον ιστορικό σύλλογο του Σάο Πάουλο στα τέλη Ιανουαρίου, μετά τον τραυματισμό του και τις περιπέτειες που ακολούθησαν την αποχώρησή του από την Αλ Χιλάλ. Με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Νεϊμάρ ελπίζει να βρει σταδιακά την αγωνιστική του ισορροπία και να διεκδικήσει εκ νέου θέση στην εθνική Βραζιλίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ αυτή την ευκαιρία τού δίνει η ομάδα του Μαϊάμι, η οποία είναι σ’ επαφές με τον «Νέι» για να τον πείσει να παίξει στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, παρέα ξανά με τους Μέσι και Σουάρες.

Ο διάσημος άσος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον δεξιό μηρό, που υπέστη κατά την διάρκεια της προπόνησης στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα συνεχίσει την αποθεραπεία του για περίπου έξι εβδομάδες, όπως ανακοίνωσαν οι γιατροί. Από την επιστροφή του στην ομάδα του Σάο Πάολο στις αρχές του έτους έχει υποστεί αρκετούς τραυματισμούς που τον έχουν αναγκάσει να χάσει αρκετά ματς.

Συνολικά, έχει κάνει 21 εμφανίσεις και έχει σκοράρει έξι γκολ. Τα προβλήματα τραυματισμών τον εμπόδισαν επίσης να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας για να συμμετάσχει στους τελικούς προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο έμπειρος άσος δεν έχει φορέσει τη φανέλα της «σελεσάο» από τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο κατά την διάρκεια της ήττας με 2-0 από την Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο.

Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, που συνέβη δύο μήνες μετά την άφιξή του στο Ριάντ, τον κράτησε εκτός δράσης για έναν χρόνο, με αποτέλεσμα να κάνει μόλις επτά εμφανίσεις με την Αλ Χιλάλ, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ. Η Σάντος βρίσκεται λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 28 βαθμούς.