Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σκωτία ακριβώς ένα χρόνο από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ και πριν την έναρξη του παιχνιδιού οι παίκτες έβγαλαν την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία έχοντας μαζί τους τη φανέλα του.

«Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ», είπε την Τετάρτη (8/10) στη συνέντευξη Τύπου ο Βαγγέλης Παυλίδης και μία μέρα μετά η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς φρόντισε να ποζάρουν για την καθιερωμένη φωτογραφία έχοντας μαζί τους τη φανέλα του.

Ο Μπάλντοκ, ο θάνατος του οποίου είχε σοκάρει τους πάντες, είχε προλάβει να κάνει 12 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και κανένα μέλος της δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.