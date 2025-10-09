Περισσότεροι από 2.000 Έλληνες φίλαθλοι βρίσκονται στο Χάμπντεν Παρκ για το ματς της Εθνικής ομάδας με τη Σκωτία στα προκριματικά του Μουντιάλ και έστειλαν και το μήνυμά τους για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών.

Τον περασμένο Μάρτιο η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε πάρει μεγάλη νίκη με 3-0 στη Γλασκώβη για τα play off του Nations League και θα πρέπει να επικρατήσει και τώρα για να κάνει βήμα πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.

Σε αυτή την προσπάθειά της η Εθνική Ελλάδας δεν είναι μόνη καθώς έχει τη συμπαράσταση περισσότερων από 2.000 φιλάθλων, οι οποίοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους με τη φωνή.

Παράλληλα, στην ελληνική εξέδρα υπάρχει και πανό που ζητάει «δικαιοσύνη για τα Τέμπη», στέλνοντας έτσι και το σχετικό μήνυμα.