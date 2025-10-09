Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σκωτία για την 3η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός 11άδας τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος δεν είναι στο 100%.

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου και στο -1 από τους Σκωτσέζους, οπότε θα πρέπει να επαναλάβει το αποτέλεσμα του περασμένου Μαρτίου για να τους προσπεράσει στη βαθμολογία.

Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και ο Καρέτσας δεν πήρε τελικά θέση βασικού καθώς τις προηγούμενες μέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση.

Ο Γιοβάνοβιτς παρατάσσει την Ελλάδα με τον Τζολάκη στο τέρμα, τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα ως αμυντική τετράδα, τους Κουρμπέλη και Ζαφείρη στον άξονα, τον Μπακασέτα ως 10άρι, τους Μασούρα και Τζόλη στα άκρα της επίθεσης και τον Παυλίδη προωθημένο.

Η 11άδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.