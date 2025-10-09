Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, είναι έτοιμος να επενδύσει 200 εκατ. δολάρια για τη Μποταφόγκο και ο Τζον Τέξτορ, ο οποίος θέλει να αγοράσει ξανά την ομάδα με τη βοήθειά του, τον αποθέωσε σε δηλώσεις του.

Ο Τέξτορ ήταν ιδιοκτήτης της Μποταφόγκο και τώρα θέλει να αγοράσει ξανά τις μετοχές, ποντάροντας στη συνεργασία με τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, για τον οποίο είπε τα καλύτερα στο podcast «Added Time».

«Είναι μια σχέση που χτίστηκε στη Βραζιλία. Βρισκόταν στη Βραζιλία, πίστευε στους παίκτες αυτής της αγοράς και τους στρατολογούσε ενεργά για όλες του τις ομάδες. Έχει τη Ρίο Άβε, τον Ολυμπιακό, και μπορείς επίσης να δεις τη μεγάλη ποσότητα βραζιλιάνικου ταλέντου στη Νότιγχαμ Φόρεστ», είπε αρχικά ο Τέξτορ και συνέχισε.

«Θα έλεγα, επομένως, ότι είναι πιθανότατα ο πιο ενεργός Ευρωπαίος ιδιοκτήτης που έχω δει ποτέ στη Βραζιλία. Και όταν μιλάμε για έναν σύλλογο όπως ο δικός μας, που αναγεννήθηκε μέσα σε τρία χρόνια και έγινε πρωταθλητής Νότιας Αμερικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συνεργαστούμε».