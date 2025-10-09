Ο επιχειρηματίας Τζον Τέξτορ φαίνεται πως επιδιώκει να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο της Μποταφόγκο και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «fogonarede», έχει στο πλευρό του τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, η επένδυση ενδέχεται να αγγίξει τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο Τζον Τέξτορ δεν έχει ακόμη υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση για την επαναγορά της Μποταφόγκο και την αποδέσμευσή της από την Eagle. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο επενδυτής που θα τον στηρίξει είναι ο Μαρινάκης. Οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει έγγραφα το τελευταίο διάστημα, ο Τέξτορ παρουσιάζει τα οικονομικά και αγωνιστικά δεδομένα του συλλόγου και βρίσκονται σε συζητήσεις. Ο στόχος του είναι ο Μαρινάκης να καταθέσει επίσημη επιστολή προς την Eagle, κάτι που θα μπορούσε να σώσει τη θέση του Τέξτορ. Δεν σημαίνει ότι ο Τέξτορ έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά μιλάμε για μια επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 150 με 200 εκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ο δημοσιογράφος Σέρτζιο Σαντάνα στο «fogonarede».