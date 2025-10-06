Ο Παναθηναϊκός επικράτησε πιο άνετα από ότι δείχνει το τελικό 1-0 επί του Ατρομήτου, όμως έχασε με τραυματισμό τον Ρενάτο Σάντσες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στον δικέφαλο, ένα σημείο στο οποίο έχει ευπάθεια ο Πορτογάλος μέσος και μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων θα πιστοποιηθεί το μέγεθος της ζημιάς του 28χρονου άσου.

Το ευτυχές για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αυτή η κακοτυχία συνέβη πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ως εκ τούτου ο Ρενάτο Σάντσες θα έχει δύο εβδομάδες χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για να αποθεραπευτεί και να μπει εκ νέου στα πλάνα της ομάδας του «τριφυλλιού«.