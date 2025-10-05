Με γκολ του Τσέριν, το οποίο πανηγύρισε σηκώνοντας τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο, πήρε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και είναι στο -8 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «πράσινοι», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έβγαλαν διάθεση να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα και να πιέσουν την άμυνα του Ατρόμητου και στο 9’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στο παιχνίδι, όταν από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Μπακασέτας βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά.

Στο 19’ από «στρώσιμο» της μπάλας απ’ τον Σφιντέρσκι, το ωραίο σουτ του Μπακασέτα αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ στο 28’ από σέντρα του Αχμέντ Τουμπά, η κεφαλιά του Σφιντέρσκι πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 32’ το πολύ δυνατό σουτ του Ρενάτο Σάντσες βρήκε σε ετοιμότητα ξανά τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 45’ από λάθος γύρισμα του Μπάκου προς τον τερματοφύλακα, ο Κυριακόπουλος μπήκε «σφήνα» στη φάση και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ξανά με το σώμα.

Στο 46’ το σουτ του Σφιντέρσκι αποκρούστηκε απ’ τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 48’ ήρθε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Τσέριν με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να πανηγυρίζουν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας μία φανέλα της ομάδας με το «32» και το όνομα του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται ψάχνοντας κι ένα δεύτερο γκολ και στο 69’ από ασίστ του Τσιριβέγια, ο Σφιντέρσκι έφυγε στο τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του υπό την πίεση του Σταυρόπουλου έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 76’ το διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 90’+2’ ακυρώθηκε γκολ του Άλεξ Γερεμέγεφ, καθώς το VAR «χρέωσε» με επιθετικό φάουλ τον Ίνγκασον στην πρώτη κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Μπακασέτα.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες (38’ λ.τρ. Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (87’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80’ Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (53’ Παπαδόπουλος), Μουτουσαμί, Καραμάνης (63’ Τσιγγάρας), Μίχορλ (75’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τζοβάρας (75’ Αϊτόρ Γκαρθία), Τσαντίλας (63’ Οζέγκοβιτς).