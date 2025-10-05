Η 6η αγωνιστική της Super League κορυφώνεται με το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ένα ματς με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία και για τις δύο ομάδες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο Περιστέρι, το ενδιαφέρον Λεβαδειακός – Παναιτωλικός και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο κρίσιμες δοκιμασίες για όλους τους διεκδικητές.



ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΚ

Η Κηφισιά ήταν εντυπωσιακή και στο Παγκρήτιο και έφυγε από το Ηράκλειο με το πρώτο της «διπλό», που την ανέβασε στην πέμπτη θέση μαζί με τον Λεβαδειακό. Με την ΑΕΚ θα παίξει στο Περιστέρι, αλλά έχει συνηθίσει να παίζει ουσιαστικά όλα τα ματς ως… φιλοξενούμενη και είναι κάτι που δεν την επηρεάζει. Είναι ομάδα που βρίσκει το γκολ, αλλά και το δέχεται και ήδη έχει κάνει μία έκπληξη, με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Από πρόβλημα προέρχεται ο μεσοεπιθετικός Βιγιαφάνιες.

Η ΑΕΚ κέρδισε και τον Βόλο με το… κλασικό 1-0 και διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Νίκολιτς θέλει αξιοποίηση των ευκαιριών, καθώς η ομάδα του την έχει… πατήσει μία φορά, με την ισοπαλία στην Λάρισα, με εξαίρεση αυτό το παιχνίδι, όμως η δουλειά γίνεται. Είναι πιθανό να γίνουν αλλαγές, καθώς η ΑΕΚ είχε το ματς με την Τσέλιε εκτός έδρας στο Κόνφερενς Λιγκ (ήττα με 3-1), από πρόβλημα προέρχονται ο μέσος Περέιρα και ο φορ Ζίνι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ο Λεβαδειακός δεν απέφυγε την ήττα στο Καραϊσκάκη, ωστόσο κόντραρε τπον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος και σε ένα ακόμη παιχνίδι κέρδισε τις εντυπώσεις με τον τρόπο παιχνιδιού του. Στο γήπεδο του έχει μία ήττα, από την ΑΕΚ στο μοναδικό ματς που δεν έχει σκοράρει φέτος, καθώς συνολικά έχει δείξει ευχέρεια στο γκολ. Στα περισσότερα όμως δεν κρατάει ανέπαφη την εστία του. Παραμένει στην πέμπτη θέση και θέλει ένα ακόμη τρίποντο. Από προβλήματα προέρχονται οι επιθετικοί Βέρμπιτς και Μπάλτσι.

Ο Παναιτωλικός πάλεψε μέχρι το τέλος απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά έχασε με γκολ στις καθυστερήσεις. Ήταν μία ακόμη ήττα στο Αγρίνιο, αλλά με πολύ καλύτερη παρουσία από τους προηγούμενους αγώνες. Αντίθετα, εκτός έδρας παραμένει αήττητος και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ και σε πολύ δύσκολα ματς, στην Θεσσαλονίκη (νίκη με τον Άρη, ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ) και πάει για αποτέλεσμα και στην Λιβαδειά. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μαυρίας και Μλάντεν και οι μέσοι Μπουχαλάκης, Λουίς.

ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πίεση Ο ΠΑΟΚ αν και προηγήθηκε 3-1 στην Τρίπολη, δεν κατάφερε και πάλι να κερδίσει. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στο πρωτάθλημα μετά το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα και πάει με πίεση στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Μία νίκη θα αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του, μία ήττα θα τον αφήσει πολύ πίσω. Μεσοβδόμαδα είχε το παιχνίδι με την Θέλτα στην Ισπανία (ήττα με σκορ 3-1) και είναι πιθανό να γίνουν αλλαγές. Από πρόβλημα προέρχεται ο μεσοεπιθετικός Πέλκας.

Ο Ολυμπιακός έκανε καλή εμφάνιση στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Επιστρέφει στο πρωτάθλημα, όπου τον περιμένει το δεύτερο φετινό ντέρμπι, πάλι εκτός έδρας, όπως το πρώτο με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν από πέρσι αποτελέσματα στα μεγάλα ματς του πρωταθλήματος και στην Τούμπα δεν χάνουν τα τελευταία χρόνια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αλλαγές, από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Ροντινέι και ο επιθετικός Γιάρεμτσουκ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ο Παναθηναϊκός έστω και με γκολ στις καθυστερήσεις πέρασε από το Αγρίνιο και αυτή ήταν η πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» θέλουν ένα σερί επιτυχιών, καθώς ήδη έχουν απολέσει αρκετούς βαθμούς στο πρωτάθλημα. Το ματς με τον Ατρόμητο θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και στην Λεωφόρο έχει δύο ισοπαλίες με τον Λεβαδειακό και τον Ολυμπιακό (1-1). Είχε τον ευρωπαϊκό αγώνα με την Γκο Αχέντ Ίγκλς, όπου γνώρισε ήττα σοκ 2-1 με ανατροπή, και αναμένονται αλλαγές. Από προβλήματα ο εξτρέμ Πελίστρι και ο φορ Ντέσερς.

Ο Ατρόμητος αν και προηγήθηκε και έπαιζε με παίκτη παραπάνω, πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει στο γήπεδο του, παραχωρώντας ισοπαλία στην Λάρισα, παρουσιάζοντας την αδυναμία που είχε και πέρσι στο αποτέλεσμα εντός έδρας. Μακριά από το Περιστέρι έχει περισσότερους πόντους, με μία νίκη και μία ισοπαλία σε τρία ματς, χάνοντας μόνον στην Τούμπα. Τον περιμένει και πάλι δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, αυτήν τη φορά με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Από πρόβλημα προέρχεται ο επιθετικός Τσιλούλης.