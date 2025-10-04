Ο Άρης πήγε στην Τρίπολη με στόχο τη νίκη επί του ΟΦΗ για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-0, με τον Μανόλο Χιμένεθ να τονίζει ότι όλοι στην ομάδα θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τον κόσμο.

Οι «κίτρινοι» είχαν διαδοχικές νίκες μετά την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή που αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, στα τελευταία δύο παιχνίδια όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά: Εντός έδρας ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό και τώρα ήττα με 3άρα από τους Κρητικούς.

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στον αγώνα που έγινε στο γήπεδο της Τρίπολης και ο προπονητής του δεν κρύφτηκε στις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

«Δεν κάναμε τίποτα καλά. Δεν μας βγήκε τίποτα σωστά. Δεν κάναμε μία καλή προσπάθεια μέσα στο γήπεδο… Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τη νοοτροπία μας και το ματς που παίξαμε», είπε αρχικά ο Χιμένεθ και συνέχισε.

«Θα πρέπει να είναι μάθημα. Να καταλάβουμε όλοι ότι τίποτα δεν κερδίζεται φορώντας μόνο τη φανέλα της ομάδας. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που δεν πρέπει να επαναληφθεί».