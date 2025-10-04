Έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο καθώς πάτησε με 3-0 τον απογοητευτικό Άρη στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Κρητικοί πατούσαν καλύτερα και στο 10′ είχαν την πρώτη καλή στιγμή με το σουτ του Νέιρα που κόντραρε, για να περάσει η μπάλα λίγο άουτ. Λίγα λεπτά μετά, στο 16′, ο Μίλαν Ράσταβατς έκανε αναγκαστική αλλαγή με τον Μαρινάκη να παίρνει τη θέση του Γκονθάλεθ και αμέσως μετά ήρθε το γκολ.

Στο 18′ ο Νέιρα εκτέλεσε φάουλ ο Διούδης δεν βγήκε καλά και ο Σαλσέδο πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι παρά τις προσπάθειές τους.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε τρεις αλλαγές καθώς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, η οποία πάντως παρέμεινε ίδια… Οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, ήλεγχαν την κατάσταση και στο 61′ έβαλαν βάσεις νίκης με το 2-0 από τον Νέιρα μετά την κακή αντίδραση του Διούδη σε σουτ του Νους από πλάγια θέση.

Ο Χιμένεθ συνέχισε τις κινήσεις από τον πάγκο αλλά ο Άρης είχε ανούσια κατοχή της μπάλας, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ που στο 80′ «χτύπησε» ξανά: Ωραία προσπάθεια και διαγώνιο σουτ του Αποστολάκη που ανέβασε το σκορ στο 3-0.

Επιστροφή στις νίκες επομένως, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες, για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς που ανέβηκε στους 6 βαθμούς ενώ οι «κίτρινοι» παρέμειναν στους 10 και μετράνε δύο συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γκελάρει κόντρα στον Πανσερραϊκό εντός έδρας.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ (16′ Μαρινάκης), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (92′ Κωστούλας), Ανδρούτσος, Νέιρα (85′ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Νους, Σαλσέδο (85′ Ράκονιατς).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά), Γαλανόπουλος, Μόντσου, Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Σίστο (62′ Καντεβέρε), Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Μορόν.