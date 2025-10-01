Με τον Χαντς να πετυχαίνει δύο τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης, ο Πανιώνιος νίκησε με 89-86 την Κέμνιτζ και μπήκε με το δεξί στο EuroCup.

Το κλίμα στο κλειστό της Γλυφάδας ήταν εορταστικό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τους φίλους του Πανιωνίου να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ΔΑΚ. Ωστόσο, η ρίψη χαρτιών από την εξέδρα προκάλεσε μικρή διακοπή για τον καθαρισμό του παρκέ.

Η ομάδα του Παβίτσεβιτς μπήκε δυναμικά στο παρκέ, με τον Λούντζη ασταμάτητος στο πρώτο επτάλεπτο με 12 πόντους και τον Κρούζερ να συμβάλει ουσιαστικά. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Πάπας, ο οποίος με τρίποντο στη λήξη της πρώτης περιόδου διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 30-13 (10΄).

Η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο ονειρική. Οι Γερμανοί αντέδρασαν και πιέζοντας σε όλο το παρκέ υποχρέωσαν τον Πανιώνιο σε διαδοχικά λάθη. Το ημίχρονο βρήκε τη διαφορά να έχει μειωθεί στους τέσσερις (49-45), ενώ στην τρίτη περίοδο η Κέμνιτζ πήρε τα ηνία, τρέχοντας επιμέρους σκορ 21-8 και φτάνοντας στο +13 (53-66).

Ο Πανιώνιος δεν παρέδωσε τα όπλα. Ο Τσαλμπούρης οδήγησε την αντεπίθεση με σερί 13-0, επαναφέροντας το ματς στην ισορροπία (66-66). Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Οι Λούντζης και Σταρκς έδωσαν κρίσιμες λύσεις επιθετικά, ενώ ο Γουόλ κυριάρχησε στα ριμπάουντ.

Στα τελευταία 37 δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, ο Πανιώνιος φαινόταν να «κλειδώνει» τη νίκη (77-73), όμως δύο βιαστικές επιθέσεις έφεραν την ισοφάριση από την Κέμνιτζ λίγο πριν τη λήξη. Ο Λούντζης έκανε λάθος στην επαναφορά μετά το τάιμ άουτ, ο Γέμπο αστόχησε σε λέι-απ, και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, ο Χαντς πήρε πάνω του την κατάσταση. Παρά το άστοχο βράδυ, βρήκε τα μεγάλα σουτ όταν η μπάλα «έκαιγε» και με δύο διαδοχικά τρίποντα στα 34΄΄ για τη λήξη έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Πανιωνίου, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και γράφοντας το τελικό 89-86.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 49-45, 57-66, 77-77, 89-86 (παράταση)

Πανιώνιος (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 9, Σταρκς 11 (3), Πάπας 6 (2), Λούντζης 20 (3), Λιούις 3, Γουόλ 4, Κρούζερ 10 (2), Χαντς 11 (3).

Κέμνιτζ (Παστόρε): Γέμπο 9, Σιμπάντε 13 (1), Ντέιβις 26 (4), Νιούμαν 22 (2), Μουσίντι 2, Σόου 5, Μπριούερ 3, Μπεράν, Μίντσεφ 6