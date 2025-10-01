Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ισπανία για το παιχνίδι της Πέμπτης (2/10) με τη Θέλτα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα.

Οι «ασπρόμαυροι» μετράνε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα δεν είναι καθόλου καλή, όπως σημείωσε και ο προπονητής της στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου…

Για το τι παιχνίδι μπορούμε να περιμένουμε όταν παίζουν δυο ομάδες που μετράνε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη: «Δεν σκέφτομαι έτσι, δεν βλέπω έτσι τα πράγματα. Είναι μια άλλη μέρα αύριο, είναι ένα άλλο ματς αύριο. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε τον αντίπαλο, την δική μας κατάσταση. Από την πλευρά σας είναι εύκολο να πεις ότι μια ομάδα είναι σε κρίση, η Θέλτα. Είναι κάπως περίπλοκο. Όπως είπε και ο Ζοάν είναι μια ομάδα η Θέλτα που της αρέσει να κρατάει την μπάλα στα πόδια της, της αρέσει να… ξεζουμίσει τον αντίπαλο της με την κατοχή. Εμείς πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Όσο δύσκολο παιχνίδι είναι για εμάς, είναι και για την Θέλτα. Πρέπει να είμαστε 110% έτοιμοι πνευματικά. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι με αλλά και χωρίς την μπάλα».

Για την κατάσταση με τα δυο μεγάλα ματς σε τρεις μέρες και την διαχείριση από την πλευρά του: «Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για την διαχείριση γιατί η κάθε λεπτομέρεια θα μετρήσει. Έχουμε ένα ρόστερ με παίκτες που παίζουν πολύ και χρειάζεται να έρθουν άλλοι από τον πάγκο για να δώσουν βοήθειες. Την Κυριακή χρειάζεται να βοούμε φρεσκάδα, με την Θέλτα πρέπει να έχουμε τρεξίματα σε έναν τέτοιο αγώνα αυτού του επιπέδου».

Για την μη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και τα ατομικά λάθη που οδηγούν σε ευκαιρίες ή γκολ του αντιπάλου: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Αυτό όμως είναι μια πραγματικότητα. Χάσαμε απίθανες ευκαιρίες σε αυτά τα τέσσερα ματς. Με άδεια εστία, από πολύ καλή θέση μέσα από την περιοχή και πολλά άλλα. Προκαλεί εκνευρισμό το να μην κερδίσεις όταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δουλεύεις πάνω σε πολλά πράγματα και δεν σου βγαίνει τίποτα και κάποιες άλλες φορές με μια ευκαιρία πετυχαίνεις ένα γκολ και παίρνεις το ματς.

Όντας πιο ήρεμος σήμερα μπορεί να σας πω ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, δημιουργούμε, παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν έχουμε παρατήσει σε κανένα σημείο κάποιον αγώνα και για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί δεν είναι εντάξει για τις δικές μας προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχουμε κυρίως από τους εαυτούς μας, το να μην κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια όπως αυτό στην Τρίπολη.

Για μένα το πιο σημαντικό ήταν το γκολ που δεχτήκαμε έναν πολύ αφελή και ανόητο τρόπο για το 2-3 στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, γιατί θα ήταν διαφορετικό το να πάμε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-3. Βλέπω μια ομάδα που παίζει καλά πάντως και αποδίδει σε υψηλά στάνταρ».

Για τον αγώνα στην Τρίπολη όπου ο ΠΑΟΚ έχασε μια νίκη ενώ προηγήθηκε με 3-1 και το πώς θα αντιμετωπίσει την Θέλτα: «Είναι δυο διαφορετικές καταστάσεις, δυο διαφορετικές ομάδες. Η Θέλτα δεν είναι η ομάδα που κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά στο γήπεδο της. Εντός έδρας λόγω και του κοινού παίζει επιθετικά και αγαπάει να έχει την μπάλα στα πόδια. Το καλύτερο σενάριο ειναι όταν έχουμε την μπάλα εμείς, ειναι να μην την δώσουμε εύκολα στον αντίπαλο και να έχουμε καλές επιλογές. Ειναι μια άλλη πρόκληση για εμάς σε σχέση με αυτή στην Τρίπολη.

Με την Βιγιαρεάλ πέτυχε γκολ στο τέλος του ματς ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ και με την Τζιρόνα έγινε κάτι παρόμοιο, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια ειδικά στην έδρα της προσπάθησε από την αρχή να επιβάλλει τον ρυθμό της. Θα είναι ένα παιχνίδι ειδικών καταστάσεων. Η Θέλτα θέλει να παίξει, εμείς θέλουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας και είναι σίγουρο πως η Θέλτα έχει μια πολύ καλή γνώση στο να κρατάει την κατοχή.

Το γήπεδο θα ειναι γεμάτο και ειναι λογικο να ψάξουν από νωρίς να δημιουργήσουν καταστάσεις, το πιο σημαντικό ειναι ότι πως δεν ξέρουμε πως θα πάει το παιχνίδι».

Για τα τέσσερα σημαντικά ματς που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη και το αν περιμένει από τους παίκτες με προσωπικότητα να βγουν μπροστά: «Για μένα είναι περίπλοκη απάντηση σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις. Έχω την δική μου προσέγγιση στα παιχνίδια και την ανάλυση που κάνω σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι δίκαιο να σκεφτώ και τα τέσσερα ματς σε ένα, με ενδιαφέρει αυτή την στιγμή ο αγώνα με την Θέλτα. Ξέρετε πολύ καλά πως δουλεύω και ότι πάντα λέω την αλήθεια. Ζω αυτή την περίοδο και διαπιστώνω πως είναι σαν να είναι το τέλος του πρωταθλήματος και εμείς είμαστε στην ζώνη του υποβιβασμού!

Δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, πρέπει όμως να έχουμε την ιδανική προσέγγιση και την ηρεμία για να μπορούμε να βγούμε και να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να κρατάμε τα θετικά από ότι κάνουμε και να διορθώσουμε όσα δεν μας αρέσουν. Το να κοιτάμε τον ορίζοντα των τεσσάρων αγώνων δεν είναι σωστό.

Έχουμε ακόμα μπροστά μας 8-9 μήνες και θα περάσουμε και δύσκολα και ωραία πράγματα. Το ρίσκο είναι να χάσουμε τα πάντα αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στην δουλειά για να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα περισσότερο. Πρέπει να ξεπεράσουμε από αυτή την τοξική κατάσταση με τις συζητήσεις και τις αναλύσεις. Αν το αφήσουμε να μπει μέσα μας τα πράγματα δεν θα είναι καλά για εμάς».

Για το ποιο θα ειναι το σημείο κλειδί για τον αγώνα: «Η Θέλτα έχει παίκτες όπως ο Μάρκος Αλόνσο, ο Ιγκλέσιας, ο Άσπας, ο Γιουγκτλά, έχει έναν τερματοφύλακα με εμπειρία από αγώνες του κορυφαίου επιπέδου. Για μένα το ισπανικό ποδόσφαιρο είναι το καλυτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, αν και κάποιοι πιστεύουν πως ειναι το αγγλικό. Αυτό το πιστεύω για την ποιότητα των ομάδων και την εικόνα που δείχνουν τα παιχνίδια ανεξαρτήτως το ποιος παίζει.

Η Θέλτα έχει πίεση για την νίκη γιατί δεν έχει κερδίσει φέτος και γνωρίζω πως ειναι να έχεις ένα σερί χωρίς να κερδίσεις. Έχουμε και εμείς την δικη μας πίεση γιατί δεν έχουμε κερδίσει εδώ και τέσσερα παιχνίδια και γιατί έχουμε δημιουργήσει πάνω από 60 ευκαιρίες σε αυτά τα ματς, χωρίς να σκοράρουμε σε κρίσιμα σημεία».