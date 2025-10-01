Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της Νάπολι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι οπαδοί των δύο ομάδων… έπαιξαν ξύλο στους δρόμους της πόλης.

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας δεν έχει βαθμό καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας έχει 3 βαθμούς μετά τη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι και ο αγώνας στο Stadio Diego Armando Maradona αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων, πάντως, αποφάσισαν να δώσουν κι έναν άλλο… αγώνα, στους δρόμους της πόλης, με τους Ιταλούς να επιτίθενται στους Πορτογάλους, οι οποίοι δεν έκαναν πίσω, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Βίντεο που δείχνουν τους ultras των Νάπολι και Σπόρτινγκ να παίζουν ξύλο χρησιμοποιώντας ό,τι έβρισκαν, από καδρόνια μέχρι κοντάρια και καρέκλες, προκαλώντας αναστάτωση στους δρόμους της ιταλικής πόλης λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.