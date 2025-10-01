Το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League θα αρχίσει το προσεχές Σαββατοκύριακο και η κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει μέχρι και οκτώ ξένους παίκτες στο ρόστερ της αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι έξι αυτών.

Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Αυτές θα είναι οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και το ξέρουν άπαντες.

Θα υπάρχει, όμως, μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ξένων για την κάθε ομάδα καθώς από το 6+1 που ίσχυε πέρυσι πάμε στο 6+2 φέτος. Η κάθε ομάδα, δηλαδή, θα μπορεί να δηλώνει 8 ξένους παίκτες στο ρόστερ της αλλά να δηλώνονται οι 6 εξ αυτών στη 12άδα για κάθε παιχνίδι.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι θα συμβεί αυτό, τώρα όμως είναι και επίσημο, με τις ομάδες να περιμένουν την έναρξη του πρωταθλήματος.