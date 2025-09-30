Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το μεγάλο ματς κόντρα στην Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Eκτός αποστολής, όπως αναμενόταν, ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ, μέσα οι Ζέλσον Μαρτίνς και Σιπιόνι.

Αναλυτικά:

Τζολάκης, Πασχαλάκης, Κουράκλης, Ρέτσος, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Κοστίνια, Μπρούνο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Έσε, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι