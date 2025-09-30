Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη φετινή Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια (21:30) στη «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο και πλέον θέλουν το ιδανικό ξεκίνημα και στην Ευρωλίγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν με νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ θα παραμείνουν στην Ισπανία για τη συνέχεια της «διαβολοβδομάδας», αφού θα ακολουθήσει δύο μέρες αργότερα (2/10, 21:45) η ακόμα δυσκολότερη αναμέτρηση με την Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Στις περσινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 102-101 στην παράταση στη Βιτόρια (89-89 η κανονική διάρκεια) και με 92-69 στο ΣΕΦ.