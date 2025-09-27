Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ με το 92-83 επί του Προμηθέα και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησαν για το τρόπαιο και τους στόχους της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις με τη νίκη επί της ομάδας της Πάτρας, κατακτώντας έτσι για ακόμη μία χρονιά το Σούπερ Καπ. Μια επιτυχία που δεν υποτιμά κανείς στην ομάδα, με τους διοικητικούς ηγέτες να κάνουν δηλώσεις μετά την απονομή.

«Είναι συνέχεια του πρωταθλήματος και στοχεύουμε στους τίτλους. Η ομάδα είναι ενισχυμένη, πιο αθλητική και με τον νέο παίκτη θα παρουσιαστεί καλύτερη από πέρσι. Πάντα είμαστε μια οικογένεια. Αν δεν έχεις καλή χημεία, δεν μπορείς να φτάνεις κάθε χρόνο στο Final Four. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό», είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ενώ ο Γιώργος Αγγελόπουλος τόνισε τα εξής…

«Ιδανικό ξεκίνημα, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Το πιο σημαντικό βήμα είναι η συμφωνία για το ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την ενίσχυση, αυτό θα το κρίνει ο προπονητής. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Το δυνατό μας σημείο είναι η βελτιωμένη αθλητικότητα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η EuroLeague κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στα playoffs. Θα είναι πολλά τα παιχνίδια, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και φυσικά ο απώτερος στόχος είναι το Final Four.

Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβορί. Ο Ολυμπιακός ανήκει στην ελίτ, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι φαβορί. Εμείς έχουμε θέληση και δίψα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κορυφές».