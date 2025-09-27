Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) ο Φρανκ Νιλικίνα, την απόκτηση του οποίου ανακοίνωσε την Παρασκευή (26/9) ο Ολυμπιακός.

Ο Γάλλος γκαρντ αποχώρησε από την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα, λέγοντας τα εξής στις δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Για τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και περιμένω να αρχίσουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να παίξω σήμερα, αλλά θα δω τον αγώνα, θα ολοκληρώσω την διαδικασία του να είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και θα πάω στο γήπεδο για να συναντηθώ με τα παιδιά και τους υπόλοιπους στην ομάδα και θα ξεκινήσουμε».

Για τους στόχος που έχει με τον Ολυμπιακό: «Μεγάλους στόχους και μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι λίγο αστείο γιατί ατομικά μόλις τώρα ήρθα τώρα και θα γίνω μέρος της διαδικασίας. Είμαι ευγνώμων για τα όσα πέρασα με την Παρτίζαν, αλλά όσον αφορά τους στόχους του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτούς. Είναι μεγάλοι στόχοι».

Για τους Γάλλους παίκτες του Ολυμπιακό και τον Λεσόρ με τον οποίο θα είναι αντίπαλοι: «Είναι υπέροχο να έχεις συμπαίκτες σου, παίκτες που παίζεις μαζί στην εθνική ομάδα. Είμαι χαρούμενος, ο Εβάν με βοηθά ήδη και έχω πολύ υψηλό κίνητρο για να ξεκινήσω. Ο Ματίας είναι σαν αδερφός μου, οπότε θα είναι αστεία αυτή η κατάσταση, αλλά ανυπομονώ να βρεθώ απέναντί του.

Έχω ήδη μιλήσει με τον Εβάν και τον Μους και ήταν επίσης πολύ χαρούμενοι που θα είμαι εδώ. Όσον αφορά τον Ματίας, πολλές φορές είναι καλύτερο να είμαστε αντίπαλοι γιατί σαν αδέρφια που είμαστε πολλές φορές μιλάμε άσχημα ο ένας στον άλλον, αλλά θα είναι μια υπέροχη κατάσταση. Στο τέλος της ημέρας παίζουμε απλά μπάσκετ και οι αντιπαλότητες είναι ακριβώς έτσι. Το έζησα στη Σερβία και όλοι θα δώσουμε το 100% για να υπερασπιστούμε τα χρώματά μας».

Για την επένδυση των Αγγελόπουλων με την απόκτησή του: «Έκαναν ξεκάθαρο το ότι με θέλουν. Έχουν όραμα για την ομάδα με εμένα μέρος της και προφανώς όταν ένα περιβάλλον σαν αυτό σε θέλει και θέλει να πετύχεις πλήρως, στο κάνει πιο άνετο για να κολλήσεις με τις φιλοδοξίες σου. Ελπίζω να έχουμε μια μακριά και επιτυχημένη χρονιά».

Για τους Ομπράντοβιτς και Μπαρτζώκα: «Σαν ένας μαθητής του μπάσκετ το να έχεις δύο προπονητές σαν αυτούς, σε βοηθά να δεις διαφορετικά το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις διαφορετικά το παιχνίδι, γίνεσαι καλύτερος και είναι ωραίο γιατί ως πόιντ γκαρντ το να έχεις δύο τόσο διαφορετικούς προπονητές είναι ξεχωριστό».