Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Άλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.

Ο Άλεξ Σάαμπ, που είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, οι οποίες τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Εκατό «πολιτικοί» κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι στη Βενεζουέλα

Στο μεταξύ, η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal της Βενεζουέλας, που θεωρείται προσκείμενη στην αντιπολίτευση, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι έχει επαληθεύσει την αποφυλάκιση 100 κρατουμένων, τους οποίους χαρακτήριζε πολιτικούς, από την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής από την 8η Ιανουαρίου.