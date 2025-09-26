Σε μήνυση κατά Βραζιλιάνου δημοσιογράφου προχωρά το περιβάλλον του Νεϊμάρ αναφορικά με όσα υποστήριξε σε πρόσφατο ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για εθισμούς του ποδοσφαιριστή στο ποτό και στα ξενύχτια.

«Είναι εθισμένος στο ουίσκι και τα ενεργειακά ποτά, καπνίζει ναργιλέ και κοιμάται μόνο στις 4 ή 5 το πρωί», ισχυρίστηκε ο Γκόμες, προσθέτοντας πως ο σύλλογος της Σάντος έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα των προπονήσεών της με βάση τον τρόπο ζωής του Νεϊμάρ.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έσπευσε άμεσα να διαψεύσει τα παραπάνω και να δηλώσει τη δυσφορία της, προχωρώντας μάλιστα σε επίσημη καταγγελία του δημοσιογράφου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια του Νεϊμάρ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση κατά του Ροντόλφο Γκόμες.