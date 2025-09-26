Με τη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά ο Ολυμπιακός έχει πλέον τρεις Γάλλους παίκτες στη σύνθεση του για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο Γάλλος γκαρντ, μετά τους Μουσταφά Φαλ και Εβάν Φουρνιέ ενισχύει τη γαλλική παροικία στο Πειραιά.

Ταυτόχρονα ο Ντιλικινά γίνεται και ο 8ος Γάλλος που θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι είναι οι Αρσέν Αντέ-Μενσά (1999-2000), Στεφάν Ρισασέ (2001-2002), Κιμ Τιλί (2017-2018), Αξέλ Τουπάν (2019-2020), Λιβιό Ζαν-Σαρλ (2020-2022), Μουσταφά Φαλ (2021-σήμερα) και Εβάν Φουρνιέ (2024-σήμερα).

Το περασμένο καλοκαίρι σε ερωτήσεις στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR Ματίας Λεσόρ ρωτήθηκε για πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και ποιον θα ήθελε για συμπαίκτη του.

«Μάλλον θα έλεγα τον Φρανκ Ντιλικινά. Είναι από τους κολλητούς μου και θα ‘θελα πολύ να παίξω μαζί του. Αλλά είναι πολλοί, βλέπω πολλά ονόματα. Θα ‘θελα να ξαναπαίξω με τον Κέβιν Πάντερ, με τον Ζακ (σ.σ. ΛεΝτέι)» είπε μεταξύ άλλων ο Ματίας Λεσόρ για τον παίκτη που θα ήθελε να έχει συμπαίκτη στους «πράσινους».

Πλέον, μπορεί να μην έχουν γίνει συμπαίκτες, καθώς ο Γάλλος γκαρντ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά θα βρεθούν πολλές φορές ως αντίππαλοι στο παρκέ ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και την Euroleague.