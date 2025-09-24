Το πρώτο πιάτο της πρεμιέρας για τη League Phase του Εuropa League σερβίρεται απόψε, καθώς εκτός του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και οκτώ ακόμη σπουδαία παιχνίδια.

Τα «καυτά» ματς της βραδιάς διεξάγονται σε Ανδαλουσία, Νίκαια και Ζάγκρεμπ.

Στις 22:00 στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» η φιναλίστ του περσινού Conference League, Ρεάλ Μπέτις υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία επιστρέφει και πάλι σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τετάρτη (24/9)

Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς (19:45)

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ (22:00)

Μάλμε-Λουντογκόρετς (22:00)

Μπέτις-Νότιγχαμ (22:00)

Μπράγκα-Φέγενορντ (22:00)

Νις-Ρόμα (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Φράιμπουργκ-Βασιλεία (22:00)

Πέμπτη 25/9