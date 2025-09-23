Ο Παναθηναϊκός θα μπει την Πέμπτη (25/9) στη μάχη της League Phase του Europa League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Γιουνγκ Μπόις και ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» ήθελαν τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έφτασαν κοντά στο να την πάρουν, τελικά δέχθηκαν την ισοφάριση στις καθυστερήσεις και στη συνέχεια χειροκροτήθηκαν από τους οπαδούς τους για την προσπάθειά τους.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, το κλίμα όμως στην ομάδα σίγουρα είναι καλύτερο από ό,τι μέχρι και πριν λίγες μέρες και στόχος, πλέον, του «τριφυλλιού» είναι να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League.

Η προετοιμασία για τον αγώνα της Βέρνης ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τρίτης (23/9) και την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός θα πετάξει για Ελβετία, με τον Κόντη πάντως να μην ανακοινώνει αποστολή.

Σίγουρα, πάντως, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πελίστρι καθώς έκανε ατομικό πρόγραμμα και την Τρίτη ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Γεντβάι, Μαντσίνι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ καθώς δεν δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα.