Για παραμονή του Σεργκέι Ρεμπρόφ , ο οποίος είναι ο Νο1 στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή, στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας μέχρι και το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, τον Νοέμβριο, κάνουν λόγο οι συμπατριώτες του.

Ο Ουκρανός προπονητής, όπως έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, είναι ο βασικός στόχος των «πράσινων για την αντικατάσταση του Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να έχει αναλάβει την ομάδα μέχρι τον Οκτώβριο και… βλέπουμε.

Ο Ρεμπρόφ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Κίεβο προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουκρανίας το ενδεχόμενο αποδέσμευσής του τον Οκτώβριο καθώς είναι πολύ θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα όμως δεν είναι και τόσο απλά.

Σλυμφωνα με ουκρανικά Μέσα, όπως για παράδειγμα η ιστοσελίδα Sport.ua, ο 51χρονος τεχνικός αναμένεται να παραμείνει στην εθνική Ουκρανίας μέχρι και το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, τον προσεχή Νοέμβριο.

Οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν το σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, προσθέτουν όμως πως δεν θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για την ελληνική ομάδα άμεσα, καθώς μέχρι τον Νοέμβριο ο Ρεμπρόφ θα παραμείνει στη θέση του.