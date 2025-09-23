Νέο όνομα προστίθεται στη λίστα των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, αφού όπως αναφέρει το calciomercato24, ο Φράνκο Μπαλντίνι, που βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «πράσινους» για συμβουλευτικό ρόλο, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Ο Μπαλντίνι, με μακρά θητεία στη Ρόμα, διατηρεί στενή σχέση με τον Ντε Ρόσι από την εποχή που ο τελευταίος ήταν παίκτης, και φέρεται να βλέπει στο πρόσωπό του τον κατάλληλο άνθρωπο για να ηγηθεί του νέου πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, ενώ ο 42χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Παρά το ιταλικό σενάριο, υπενθυμίζεται ότι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ και όλα θα κριθούν τις επόμενες ημέρες.