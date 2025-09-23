Οι νταμπλούχοι Ελλάδος άφησαν πίσω τους το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όπου παρά την ισοπαλία, παρέμειναν στην κορυφή του πρωταθλήματος, έχοντας ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συγκάτοικους.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην αναμέτρηση της Τετάρτης (23/9, 17:00) με τον Asteras Aktor για τη League Phase του Κυπέλλου.

Σήμερα αναμένεται να φανεί το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, καθώς, υπενθυμίζεται ότι Ζέλσον και Ροντινέι έχασαν το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού και δύσκολα θα βρίσκονται στην αποστολή, ενώ και ο Γιάρεμτσουκ, έχει χάσει πολλές προπονήσεις.

Σίγουρα στο παιχνίδι Κυπέλλου θα πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες όπως οι Μάντσα, Μπρούνο και Γιαζίτσι.

Διότι ακολουθούν πολλά και δύσκολα ματς σε μικρό διάστημα, με τα περισσότερα να είναι εκτός έδρας. Οι Πειραιώτες θα παίξουν κατά σειρά μετά τους Αρκάδες με Λεβαδειακό (27/9, εντός), Άρσεναλ (εκτός, 1/10), ΠΑΟΚ (εκτός, 5/10), ΑΕΛ Novibet (εκτός, 18/10), Μπαρτσελόνα (εκτός, 21/10), ΑΕΚ (εντός, 26/10).