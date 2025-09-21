Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε νωρίς και ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη στο Λονδίνο για την 5η αγωνιστική της Premier League, στο 93′ όμως η Άρσεναλ έκανε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Χάαλαντ, ο οποίος πήρε την πάσα του Ράιντερς, προχώρησε και πλάσαρε όπως έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Από νωρίς, έτσι, το σκορ ήταν στο 0-1 και όλα έδειχναν ότι αυτό θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Οι «κανονιέρηδες» προσπαθούσαν να αντιδράσουν αλλά δεν μπορούσαν και ο χρόνος κυλούσε με τη Σίτι να έχει το προβάδισμα και να χάνει καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Χάαλαντ για το δεύτερο γκολ, με το οποίο θα «κλείδωνε» τη νίκη. Δεν το έκανε όμως και τελικά το πλήρωσε…

Στο 93′ ο Μαρτινέλι με πολύ ωραίο τελείωμα κρέμασε τον Ντοναρούμα για το 1-1, με την Άρσεναλ να είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ ενώ η Μάντσεστερ Σίτι είναι στο -8.