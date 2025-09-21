Έπειτα από τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές ήρθε και η πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε αλλά στη συνέχεια δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ εκτός έδρας.

Ο αγώνας άρχισε με την Ένωση να έχει ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Γιόβιτς πέρασε την κάθετη για τον Κοϊτά που έκανε το σουτ αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε. Αμέσως μετά, στο επόμενο λεπτό, ήταν η σειρά των γηπεδούχων να γίνουν επικίνδυνοι με το σουτ του Μούργου που έφυγε άουτ μετά το γύρισμα του Πασά.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καλός στο πρώτο 15λεπτο αλλά χωρίς άλλες καλές φάσεις, μέχρι που φτάσαμε στο 21′ και στη μεγάλη χαμένη ευκαιρία των «κιτρινόμαυρων». Μετά τη συνεργασία του με τον Πήλιο ο Κουτέσα έκανε το γύρισμα από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Γιόβιτς ήταν έτοιμος να τη στείλει στα δίχτυα αλλά ο Κοϊτά έβαλε το πόδι του και η ευκαιρία χάθηκε λόγω της ασυνεννοησίας τους.

Αυτή ήταν η καλύτερη φάση για τον «δικέφαλο αετό» στο πρώτο ημίχρονο ενώ για τους «βυσσινί» ήταν αυτή του 37ου λεπτού, όταν άγγιξαν το γκολ με το πλασέ του Πασά στο οριζόντιο δοκάρι μετά το γύρισμα του Σαγκάλ.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Γιώργος Πετράκης έβγαλε τον Μούργο για να βάλει τον Γιούση και λίγα λεπτά μετά, στο 54′, έκανε την πρώτη του αλλαγή και ο Μάρκο Νίκολιτς και έφερε αμέσως αποτέλεσμα… Ο Κοϊτά βγήκε για να μπει ο Μάνταλος και αυτός ήταν που έκανε αμέσως μετά, στο 56′, το 0-1 αξιοποιώντας το γύρισμα του Πήλιου από αριστερά.

Η Ένωση είχε, πλέον, το προβάδισμα, έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 63′ με το πολύ καλό σουτ του Μάνταλου που έφυγε ελάχιστα άουτ και στη συνέχεια πίστεψε δύο φορές ότι έκανε το 0-2 αλλά… δεν. Στο 67′ η μπάλα πήγε στα δίχτυα μετά την κόντρα στον Πινέδα σε εκτέλεση φάουλ του Μαρίν αλλά το VAR έδειξε ότι είχε βρει στο χέρι του Μεξικανού και το γκολ ακυρώθηκε, όπως ακυρώθηκε και αυτό του Μάνταλου στο 70′, επίσης για χέρι.

Το παιχνίδι, επομένως, παρέμεινε στο 0-1 αλλά όχι για πολύ… Στο 75′ ο Ατανάσοφ εκτέλεσε κόρνερ και ο Τσάκλα από κοντά βρήκε δίχτυα για το 1-1. Ο Νίκολιτς αντέδρασε βγάζοντας Μαρίν και Κουτέσα για να βάλει Ζοάο Μάριο και Πιερό, με την ΑΕΚ να πιέζει για το δεύτερο γκολ και να έχει μεγάλη ευκαιρία στο 85′, όταν ο Μάνταλος βρήκε ωραία τον Γιόβιτς και αυτός κοντρόλαρε με το στήθος και εκτέλεσε αμέσως στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Στο 90′ η Ένωση είχε νέα μεγάλη ευκαιρία αλλά ο Καλοσκάμης πλάσαρε άουτ από καλή θέση εντός περιοχής και ενώ ήταν αμαρκάριστος, με συνέπεια να έρθει η πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71′ Κοσονού), Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος (46′ Γιούσης), Σαγκάλ (82′ Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71′ Ουάρντα), Πασάς (64′ Γκάρατε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (84′ Πενράις), Μαρίν (77′ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Ελίασον (54′ Μάνταλος), Κουτέσα (77′ Πιερό), Κοϊτά (84′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς.