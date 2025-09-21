Με ανάρτησή του στα social media ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τους 18.000 Έλληνες που κατέκλυσαν τις εξέδρες της Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ για τον αγώνα με τους Αδελαΐδα 36ers στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινοι», ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, πήραν τη νίκη με 106-89, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν εντυπωσιακή παρουσία οι φίλαθλοί του καθώς το γήπεδο, χωρητικότητας 18.000 θεατών, ήταν σχεδόν κατάμεστο.

Η ΚΑΕ, επομένως, θέλησε να τους ευχαριστήσει για την παρουσία τους και τη στήριξή τους και το έκανε μέσω μιας ανάρτησης στα social media, όπου ανέφερε τα εξής…

«18.000 φωνές, μία καρδιά, μία αγάπη.

Από την Αθήνα στην άλλη μεριά του κόσμου, δείξατε ξανά τί σημαίνει να είσαι μέρος της πράσινης οικογένειας.

Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε την μνήμη του αγαπητού μας ηγέτη, Παύλου Γιαννακόπουλου, μαζί μας και που κάνατε το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Σίδνεϊ πραγματικά αξέχαστο».