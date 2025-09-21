Ο Εβάν Φουρνιέ αστειεύτηκε για τη… νέα σωματοδομή του Μόουζες Ράιτ μετά τη μεταγραφή του στη Ζαλγκίρις Κάουνας και οι Λιθουανοί αποφάσισαν να του απαντήσουν, επίσης με δόση χιούμορ.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, ως γνωστόν, έχει μάθει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τα φαγητά και τα γλυκά στην Ελλάδα και το έδειξε και πριν λίγες μέρες, όταν είδε μια φωτογραφία του Ράιτ με τη φανέλα της Ζαλγκίρις.

Ο πρώην σέντερ των «ερυθρόλευκων» έδειχνε εντελώς… στεγνός, με αποτέλεσμα ο Φουρνιέ να το σχολιάσει στα social media βάζοντας τη σχετικό φωτογραφία και γράφοντας ότι σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Σβαρτσενέγκερ πλέον.

My man stopped eating Galaktoboureko and looks like Arnold Schwarzenegger🤣🤣🤣 @mant12_ pic.twitter.com/9SS7L0Fj0h — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 19, 2025

Μετά, λοιπόν, τη νίκη της Ζαλγκίρις στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Λιθουανίας, ο Ράιτ, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του, ρωτήθηκε αν είχε δίκιο ο Φουρνιέ, για να απαντήσει πώς έχει όντως εθισμό αλλά όχι στα γλυκά και να ζητήσει πίτα γύρο και όχι γαλακτομπούρεκο.

Όπως και να έχει, στη Ζαλγκίρις αποφάσισαν να δώσουν συνέχεια στο θέμα και το έκαναν με μια δική τους ανάρτηση στα social media, όπου απευθύνονται στον Γάλλο άσο του Ολυμπιακού, γράφοντάς του: «Μην ξεχάσεις να φέρεις αυτό το γαλακτομπούρεκο όταν θα προσγειωθείς στο Κάουνας για το ματς της Euroleague».